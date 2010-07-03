Подростка задержали в столице по подозрению в истязании матери

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В центре столицы задержан несовершеннолетний, которого подозревают в том, что он в течение года истязал свою мать, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в полицию обратилась 52-летняя женщина и заявила, что проживающий с ней 17-летний сын употребляет наркотики. Подростка доставили в пункт медосвидетельствования для выявления признаков наркотического опьянения.

"В ходе проверки выяснилось, что сын заявительницы с июня 2018 года по ноябрь 2019 года издевался над ней: систематически наносил побои и подвергал иному насилию, не повлекшему серьезного вреда здоровью", – сказал собеседник агентства.

12 ноября было возбуждено уголовное дело по статье "Истязание". Несовершеннолетний находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Южнопортовом районе столицы был задержан безработный мужчина по подозрению в убийстве отца и нанесении ранения матери. Инцидент произошел во время ссоры. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину 1947 года рождения, который скончался от полученных колото-резаных ранений. Женщину 1952 года рождения госпитализировали.

