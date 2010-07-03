Неизвестный ударил беременную женщину с ВИЧ в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный напал на беременную ВИЧ-инфицированную женщину в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

23-летнюю женщину с закрытой травмой живота доставили в одну из столичных больниц. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина находится примерно на четвертой неделе беременности. Врачи также обнаружили у пострадавшей ВИЧ-инфекцию.

Пациентка назвала свое имя, фамилию и возраст, однако адрес и контактный телефон пострадавшая не сообщила.

Врачи оказали женщине необходимую помощь и отпустили ее домой. Полиция организовала проверку, оперативники устанавливают личность пострадавшей и обстоятельства инцидента.

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