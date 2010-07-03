Актер МХАТ имени Горького обвинил худрука в избиении

Актер Николай Сахаров обвиняет нового руководителя МХАТ Эдуарда Боякова в избиении, передает телеканал Москва 24. В качестве доказательств он опубликовал видео с моментом ссоры, но многие посчитали, что это всего лишь актерская игра.

Сахарова не пускали на собрание труппы. На кадрах видео есть Эдуард Бояков. Сам момент потасовки не заснят, но актер утверждает, что именно худрук ударил его по лицу. Сахаров показал царапину на щеке.

В театре говорят, с приходом нового руководителя не все играют по новым правилам. Летом труппа обращалась к президенту с просьбой вернуть управление Татьяне Дорониной.

Актеры жалуются, что им понизили зарплату и убрали со спектаклей. Во всем обвиняют руководство.

"Он хотел снять меня со всех ролей и вынуждал написать заявление по собственному желанию. Если я этого не сделаю, то меня в театре, как он сказал, не будет", – рассказал актер театра и кино Дмитрий Корепин.

В театре инцидент с дракой считают провокацией и собираются судится со своим актером за клевету.

"Сахаров предпринял попытку сымитировать нападение на него Эдуарда Боякова. Сахаров уже публиковал в социальных сетях несколько постов, оскорбительных по отношению к художественному руководителю. Должен вам сказать, что Сахаров, который числится в труппе театра более 30 лет, известен тем, что и Татьяну Васильевну Доронину... постоянно таким же оскорбительным комментариям подвергал. Сахаров – человек, который на сцену в течение 30 лет выходил крайне редко", – заявил помощник художественного руководитель МХАТ имени Горького по творческой работе Валентин Клементьев

Боякова можно назвать неоднозначной персоной в мире театра. Бывший бизнесмен и продюсер провел в МХАТ йогу, открытые лекции, возродил спектакль "Синяя птица" и поменял репертуар.