Мужу Собчак попытались сорвать премьеру спектакля в Москве

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Неизвестные попытались сорвать премьеру спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина в Театре на Малой Бронной.

Сначала злоумышленники стояли у входа, а после под видом зрителей прошли в зал. Художественный руководитель театра Константин Богомолов вышел к публике и предупредил о возможных провокациях.

В частности, он заявил, что в ходе представления возможны постановки: от запуска на сцену тараканов до криков "Позор!". В этой связи муж телеведущей Ксении Собчак попросил зрителей не пугаться, передает портал "Дни.ру".

"Норма" – дебютный и один из самых известных романов Сорокина, написанный в начале 1980-х годов и впервые опубликованный в 1994-м.

В сентябре активисты движения SERB сорвали в столичном Театре.doc спектакли "Подельники" и "Война близко".