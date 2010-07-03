Спектакль сорвали в столичном Театре.doc

Фото: Москва 24/Сергей Фадеичев

Благотворительный спектакль "Подельники" сорвали в столичном Театре.doc в четверг, 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что поступил вызов из театра. Нарушителями оказались активисты движения SERB. Они были задержаны и доставлены в отдел полиции.

С ними проводится профилактическая беседа. Указывается, что они бросили в зрительный зал стаканчики с резко пахнущей жидкостью.

В то же время в самом Театре.doc срыв спектакля опровергли. Как заявила режиссер постановки Зарема Заудинова, спектакль прошел без происшествий.

"Никаких активистов в зале мы не видели сегодня, а спектакль прошел без инцидентов и происшествий", – сказала она ТАСС.

Ранее в сентябре активисты пытались сорвать другой спектакль театра "Война близко". 28 августа неизвестные ворвались Театр.doc и остановили постановку "Выйти из шкафа".