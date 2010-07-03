Неизвестные сорвали спектакль в Театр.doc

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Театр.doc обратился в полицию в связи со срывом спектакля "Выйти из шкафа". Об этом сообщила режиссер Анастасия Патлай.

"Организованная группа лиц (снаружи театра стоял человек с жёлто-чёрным флагом и плакатом, обвиняющим Театр.doc во всех смертных грехах) ворвалась во время спектакля "Выйти из шкафа", который посвящен теме каминг-аута, и прервала его проведение с криками и оскорблениями в адрес театра и зрителей", – рассказала она "Интерфаксу".

Режиссер собирается написать заявление в связи со срывом спектакля, она находится в полиции.

Патлай отметила, что Театр.doc не нарушал закон и не намерен отказываться от показа спектакля.

Согласно информации с афиши на сайте Театр.doc "Выйти из шкафа", это документальный спектакль "о жизни, любви и поисках правды современных российских геев". У спектакля обозначено возрастное ограничение 18+.

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