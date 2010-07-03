В новом фильме Marvel появится первый супергерой-гей

18:09
18:09
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Фото: depositphotos/360ber
В новом фильме студии Marvel появится первый супергерой-гей. Слухи об этом подтвердил глава студии Кевин Файги на выставке D23 Expo в Калифорнии, пишет издание Entertainment Weekly.
По словам Файги, зрители увидят супергероя нетрадиционной ориентации в новой картине "Вечные", выход которой запланирован на осень 2020 года. "Он женат, у него есть семья, и это лишь малая часть того, кем он является", – раскрыл подробности личной жизни персонажа президент Marvel в одном из интервью.
Отмечается, что режиссером "Вечных" будет Хлоя Чжао, а роли в фильме исполнят Анджелина Джоли, Джемма Чан, Сальма Хайек, Кит Харингтон и Ричард Мэдден. Как предположили интернет-пользователи, именно Мэдден предстанет в образе супергероя-гея.
Автором серии комиксов "Вечные" (Eternals) стал художник и писатель Джек Керби. Это история о расе сверхлюдей, которые появились благодаря космическим сущностям – Целестиалам.
В июле Marvel анонсировала новую фазу своей киновселенной. Как рассказали представители студии, до конца 2021 года поклонники увидят пять новых фильмов. В частности, в мае 2020 года на экраны выйдет картина "Черная вдова", главную роль в которой исполнит Скарлетт Йоханссон. А в ноябре того же года ожидается выход фильма "Вечные".
Премьерой февраля 2021 года станет фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец", главную роль в котором исполнит канадский актер азиатского происхождения Суми Лю. Чуть позже, весной 2021 года, зрители увидят сиквел "Доктора Стренджа". Вторая часть истории о приключениях волшебника в исполнении Бенедикта Камбербэтча называется "В мультивселенной безумия".
Пятой новинкой студии в 2021 году будет четвертая часть саги о Торе под названием "Любовь и гром". Ее режиссером останется создатель третьего фильма Тайка Вайтити. Кроме того, в этом фильме в киновселенную Marvel вернется Натали Портман.
В Marvel также рассказали о планах перезапустить франшизу об охотнике за вампирами Блейде. Ожидается, что главная роль в картине достанется лауреату премий "Оскар" и "Золотой глобус" Махершале Али.
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