Зрителя Театра.doc оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство

17:32
17:32
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Фото: телеграм-канал Baza
Зрителю московского Театра.doc выписали штраф в размере 500 рублей за потасовку с неизвестными, которые пытались сорвать спектакль "Выйти из шкафа" вечером 28 августа. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
"Антон Ткачук оштрафован на 500 рублей, он уже покинул отделение полиции", – уточнил собеседник агентства. В отношении задержанного полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".
Как сообщила режиссер Театра.doc Анастасия Патлай, она собирается подать заявление на помешавших спектаклю. Режиссер рассказала, что в среду группа из более чем десяти человек с криками прорвалась к сцене и спектакль пришлось остановить. Впоследствии активисты, взявшие на себя ответственность за срыв театральной постановки, обвинили Театр.doc в отсутствии разрешения на публичный показ.
Ассистент худрука театра Зарема Заудинова написала на своей странице в Facebook, что после инцидента в театр прибыл наряд полиции. Правоохранители проверили документы у зрителей и несовершеннолетних среди них не обнаружили. Как уточнила Заудинова, после отъезда режиссера в отделение полиции спектакль продолжили, однако беспорядки не прекратились, и в театр пришлось вызвать еще один полицейский наряд.
Как сказано в афише на сайте театра, "Выйти из шкафа" – документальный спектакль, который повествует "о жизни, любви и поисках правды" современных российских представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Возрастное ограничение спектакля – 18+.
Неизвестные попытались сорвать спектакль в Театре.doc
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