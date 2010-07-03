На сорвавшего постановку в Театре.doc составили протокол

Зрителя Театра.doc, который накануне пытался сорвать спектакль "Выйти из шкафа", привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Полиция составила в отношении Антона Ткачука протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), ночь он провел в отделении", – сказал собеседник агентства.
Задержанному грозит арест на 15 суток. Также источник агентства сообщил, что остальные граждане покинули отделение полиции ночью, после того как дали объяснения.
Ранее режиссер театра Анастасия Патлай рассказала, что Театр.doc обратился в полицию в связи со срывом спектакля "Выйти из шкафа".
По ее словам, неизвестные ворвались во время спектакля, который посвящен теме каминг-аута, и прервали его проведение криками и оскорблениями в адрес театра и зрителей.
Согласно информации с афиши на сайте Театр.doc, "Выйти из шкафа" – это документальный спектакль "о жизни, любви и поисках правды современных российских геев". У спектакля обозначено возрастное ограничение 18+.
Неизвестные попытались сорвать спектакль в Театре.doc
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.