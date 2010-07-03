На сорвавшего постановку в Театре.doc составили протокол

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Зрителя Театра.doc, который накануне пытался сорвать спектакль "Выйти из шкафа", привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Полиция составила в отношении Антона Ткачука протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), ночь он провел в отделении", – сказал собеседник агентства.

Задержанному грозит арест на 15 суток. Также источник агентства сообщил, что остальные граждане покинули отделение полиции ночью, после того как дали объяснения.

Ранее режиссер театра Анастасия Патлай рассказала, что Театр.doc обратился в полицию в связи со срывом спектакля "Выйти из шкафа".

По ее словам, неизвестные ворвались во время спектакля, который посвящен теме каминг-аута, и прервали его проведение криками и оскорблениями в адрес театра и зрителей.

Согласно информации с афиши на сайте Театр.doc, "Выйти из шкафа" – это документальный спектакль "о жизни, любви и поисках правды современных российских геев". У спектакля обозначено возрастное ограничение 18+.

