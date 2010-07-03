Избивший DJ Smash пермский депутат выйдет по УДО

09:27
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Экс-депутат парламента Пермского края Александр Телепнев, ранее осужденный за избиение DJ Smash, выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает "Интерфакс".
Нытвенский районный суд Пермского края вынес постановление об условно-досрочном освобождении Телепнева, которого в феврале прошлого года осудили за избиение диджея Андрея Ширмана (DJ Smash).
"Если жалоб на это постановление не поступит, то оно вступит в силу 19 ноября и его выпустят на свободу", – сообщил представитель суда.
Таким образом, бывший депутат может выйти на свободу, отбыв только половину срока.
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Андрея Ширмана избили в пермском ночном клубе "Дом культуры" в ночь на 10 февраля 2018 года. Диджей был госпитализирован с переломами костей лица, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением. По данным экспертизы, эти травмы средней тяжести Ширману наносили руками и ногами.
18 июля того же года Ленинский суд Перми приговорил виновных – бывшего депутата Телепнева и его друга Сергея Ванкевича – к двум годам колонии-поселения. Позднее Ванкевичу было изменено наказание с лишения свободы на ограничение свободы.
В марте этого года суд обязал Телепнева и Ванкевича выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, расходы на медицинские услуги (247 тысяч), а также утраченный доход диджея на сумму более 10 миллионов рублей.
Александр Телепнев был депутатом законодательного собрания Пермского края с 2011 по 2016 год. Он также является мастером спорта по рукопашному бою. Пострадавший Ширман тоже уроженец Перми, он известный диджей и музыкальный продюсер.
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