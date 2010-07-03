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Общество

18:29

Избившие DJ Smash выплатят артисту 9,5 млн руб компенсации

суды общество

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края и местный бизнесмен должны выплатить избитому музыканту Андрею Ширману, известному под псевдонимом DJ Smash, 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Перми.

Сумма компенсации оказалась несколько меньше той, которую в марте текущего года назначил Свердловский районный суд, поскольку между сторонами было заключено мировое соглашение.

Мужчины избили артиста в пермском ночном клубе зимой 2018 года из-за того, что диджей отказался сфотографироваться с ними. Ширмана доставили в больницу, где врачи диагностировали ему открытый перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В июле обвиняемые в избиении артиста получили два года колонии-поселения. Суд признал их виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений.

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