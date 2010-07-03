Мужчину с ножевым ранением паха госпитализировали в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Васильев Роман

В одну из столичных больниц доставили мужчину с ножевым ранением паха, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Поступила информация о том, что 7 ноября с проспекта Мира, дома 49 в столичное медучреждение доставили гражданина 1977 года рождения с ножевым ранением в области паха", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, врач установил, что ранение непроникающее. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее неизвестный ранил ножом в грудь мужчину в торговом центре на северо-востоке столицы. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили пострадавшего. Его госпитализировали с колото-резаным ранением грудной клетки и гемопневмотораксом.

