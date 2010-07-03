В Бразилии мужчина с ножом напал на пятилетнего ребенка

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Мужчина с ножом напал на пятилетнего ребенка на пороге школы в бразильском Белу-Оризонти, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Девочка от полученных ран скончалась на месте. Сопровождавшая ее женщина получила ножевые ранения. Полиции удалось задержать 25-летнего напавшего, отбив его у толпы, решившей устроить самосуд.

Информация о личности жертвы и мотивах нападения не уточняется.

Ранее в Курской области злоумышленник с ножом напал на двух школьниц, возвращавшихся с тренировки. Отбиться от напавшего удалось с помощью перцового баллончика.