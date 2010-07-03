Неизвестный с ножом напал на школьниц в Курской области

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В Курской области ищут злоумышленника, который напал с ножом на двух школьниц, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в Золотухинском районе. Злоумышленнику на вид 45-50 лет. Она напал на девятиклассниц, возвращавшихся с тренировки по боксу.

Пырнув одну из девочек ножом в руку, он приставил нож ей к горлу и потащил к ближайшей лавочке. Вторая девочка прыснула нападавшему в лицо из перцового баллончика, после чего тот убежал.

В расположенном неподалеку общежитии техникума школьнице обработали и забинтовали раны.

Ранее в ТиНАО сотрудник хостела, будучи пьяным, нанес ножевые ранения 20-летней беременной супруге своего коллеги, а затем 47-летнему постояльцу хостела. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.