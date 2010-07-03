Подозреваемый в убийстве двух людей в ТиНАО оказался сотрудником хостела

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Задержанный после поножовщины в ТиНАО уроженец Кургана является сотрудником хостела, в котором произошел инцидент, сообщили Агентству "Москва" в Следственном комитете.

Сейчас мужчине 1993 года рождения оказывается медицинская помощь, поскольку во время нападения он повредил себе руку. После этого следователи приступят к допросу.

По версии следствия, задержанный, будучи пьяным, нанес ножевые ранения 20-летней беременной супруге своего коллеги, а затем 47-летнему постояльцу хостела. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Причиной конфликта стало то, что жильцы отказались дать мужчине деньги в долг. Еще четверых он ранил, когда те пытались остановить нападавшего. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Тела обнаружили в хостеле в деревне Дудкино утром 22 октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".