СК возбудил дело по факту убийства людей в ТиНАО

Фото: Youtube-канал СК РФ

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых погибли от ранений, сообщает "Интерфакс". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Преступление было совершено около 05:35 22 октября в деревне Дудкино в ТиНАО. По предварительным данным, в один из домов зашел местный 26-летний житель и потребовал от жильцов передать ему деньги в долг. Получив отказ, он зарезал мужчину 47 лет и женщину 20 лет. Еще четыре человека были ранены при попытке остановить нападавшего. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления.

По данным телеграм-каналов, погибшие и пострадавшие – знакомые злоумышленника. Якобы он пришел в хостел, где они проживали, просить в долг, но, услышав отказ, напал с ножом.