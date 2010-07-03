СК возбудил дело по факту убийства людей в ТиНАО

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых погибли от ранений, сообщает "Интерфакс". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
Преступление было совершено около 05:35 22 октября в деревне Дудкино в ТиНАО. По предварительным данным, в один из домов зашел местный 26-летний житель и потребовал от жильцов передать ему деньги в долг. Получив отказ, он зарезал мужчину 47 лет и женщину 20 лет. Еще четыре человека были ранены при попытке остановить нападавшего. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления.
По данным телеграм-каналов, погибшие и пострадавшие – знакомые злоумышленника. Якобы он пришел в хостел, где они проживали, просить в долг, но, услышав отказ, напал с ножом.
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