СК опубликовал видео с места убийства людей в ТиНАО

Следственный комитет опубликовал видео из хостела в ТиНАО, где нанесли ножевые ранения шестерым людям. Двое из них погибли. Согласно кадрам, нападение произошло в кухне.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее полиция задержала подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Преступление было совершено около 05:35 22 октября в деревне Дудкино в ТиНАО. По предварительным данным, в хостел зашел местный 26-летний житель и потребовал от жильцов дать ему деньги в долг. Получив отказ, он зарезал мужчину 47 лет и женщину 20 лет. Еще четверых он ранил, когда те пытались остановить нападавшего. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

По данным телеграм-каналов, погибшие и пострадавшие – знакомые злоумышленника. По данным следствия, мужчина страдал наркозависимостью.