Полицейский получил ножевое ранение при задержании мужчины в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудник полиции получил ножевое ранение при задержании нетрезвого мужчины в районе Лианозово на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, инцидент произошел 20 октября. Вызов поступил из дома на Новгородской улице, где произошел семейный скандал.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти сержанту полиции", – говорится в сообщении.

Полицейскому оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

19 октября сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции метро "Савеловская". Инцидент произошел в подуличном переходе. Мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД на метрополитене. Пострадавшего полицейского госпитализировали с проникающим ранением груди.

В сентябре на Зубовском бульваре столицы 26-летний мужчина напал на сотрудника министерства обороны. Нападавший был в кофте футбольного клуба "Барселона". Он угрожал мужчине ножом и потребовал денег, но в итоге скрылся, ничего не похитив.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого на улице Усачева, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о вооруженном разбое, ведется следствие.