Подозреваемая в расчленении соседа вывозила части тела на маршрутке

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Санкт-Петербурге полицейские задержали женщину, которая подозревается в убийстве своего соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

По данным следствия, между соседями по квартире постоянно возникали конфликты. Во время последней ссоры 40-летняя женщина схватила молоток и несколько раз ударила им мужчину по голове. Подозреваемая продолжила наносить удары соседу даже после того, как он упал. Затем она расчленила тело мужчины и вывезла останки в пакетах на Канонерский остров, предположительно, на маршрутке, уточняют в СК.

В скором времени суд изберет женщине меру пресечения.

Ранее жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин. В телеграм-каналах появилось видео, на котором показано, как мужчину привязали к столбу, вокруг него собрались десятки человек, и они по очереди избивали привязанного. Мужчина при этом отрицает свою виновность в преступлениях.

