12:58
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Архангельской области.
"13 октября около 18:30 в полицию Архангельска поступило сообщение о том, что в квартиру дома по улице Севстрой проникли трое неизвестных и, угрожая физической расправой, увели в неизвестном направлении проживающего там 35-летнего мужчину", – сообщило ведомство.
На место ЧП прибыли следователи-оперативники. Потерпевшего обнаружили около дома по улице Мира со следами побоев.
Предположительно причастные к инциденту трое местных жителей доставлены в отдел полиции. Уточняется, что один из них ранее был несколько раз судим.
Проверка продолжается. Материалы проверки планируются к передаче в следственные органы СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
В телеграм-каналах появилось видео, на котором показано, как мужчину привязали к столбу, вокруг него собрались десятки человек, и они по очереди избивали привязанного. Мужчина при этом отрицает свою виновность в преступлениях. По данным источников каналов, у местных жителей несколько версий того, какие преступления совершал мужчина. По их словам, он приставал к маленьким девочкам и женщинам, бегал за детьми с ножом, воровал.
Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной за нападения на детей
Ранее стало известно о гибели девятилетней девочки из Саратова. Она пропала утром 9 октября: пошла, как обычно, в школу, но по дороге пропала. Ее начали искать полиция и волонтеры, о пропаже ребенка объявило местное МЧС. В ночь на пятницу, 11 октября, девочку нашли мертвой в гаражах. Жители Саратова, потрясенные жестоким убийством, грозились устроить самосуд.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: