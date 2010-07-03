Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, который подозревается в серии нападений на детей и женщин. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Архангельской области.

"13 октября около 18:30 в полицию Архангельска поступило сообщение о том, что в квартиру дома по улице Севстрой проникли трое неизвестных и, угрожая физической расправой, увели в неизвестном направлении проживающего там 35-летнего мужчину", – сообщило ведомство.

На место ЧП прибыли следователи-оперативники. Потерпевшего обнаружили около дома по улице Мира со следами побоев.

Предположительно причастные к инциденту трое местных жителей доставлены в отдел полиции. Уточняется, что один из них ранее был несколько раз судим.

Проверка продолжается. Материалы проверки планируются к передаче в следственные органы СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В телеграм-каналах появилось видео, на котором показано, как мужчину привязали к столбу, вокруг него собрались десятки человек, и они по очереди избивали привязанного. Мужчина при этом отрицает свою виновность в преступлениях. По данным источников каналов, у местных жителей несколько версий того, какие преступления совершал мужчина. По их словам, он приставал к маленьким девочкам и женщинам, бегал за детьми с ножом, воровал.

Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной за нападения на детей

Ранее стало известно о гибели девятилетней девочки из Саратова. Она пропала утром 9 октября: пошла, как обычно, в школу, но по дороге пропала. Ее начали искать полиция и волонтеры, о пропаже ребенка объявило местное МЧС. В ночь на пятницу, 11 октября, девочку нашли мертвой в гаражах. Жители Саратова, потрясенные жестоким убийством, грозились устроить самосуд.

