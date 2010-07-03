В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В Кремле не обсуждается возможность возвращения в России смертной казни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Свое заявление представитель Кремля сделал на фоне опроса, который запустила Госдума после убийства 9-летней девочки в Саратове. В голосовании уже приняли участие больше 31 тысячи человек. Более 78% высказались за отмену моратория на смертную казнь.
Те, кто придерживается другого мнения, отметили, что можно проработать механизм исключения судебных ошибок. Также они предложили, чтобы такие преступники служили стране, например, выполняя пожизненные работы на тяжелом производстве. Пишут даже, что смертная казнь "слишком гуманна".
Ранее стало известно о гибели девятилетней девочки из Саратова. Она пропала утром 9 октября: пошла, как обычно, в школу, но по дороге пропала. Ее начали искать полиция и волонтеры, о пропаже ребенка объявило местное МЧС. В ночь на пятницу, 11 октября, девочку нашли мертвой в гаражах.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На помощь к саратовским коллегам прилетели следователи из Москвы. Суд арестовал подозреваемого в убийстве. Это 35-летний Михаил Туватин. Он полностью признался в преступлении. Сказал, что с девочкой до этого не был знаком.
По данным следствия, до убийства Туватин самовольно завладел заброшенным гаражом. Девочка, проходя мимо, заметила его и спросила, чей это гараж. Тогда мужчина испугался, что она его разоблачит, и решил убить ее.
Жители Саратова, потрясенные жестоким убийством, грозят устроить самосуд.
Центральный аппарат СК взял под особый контроль дело об убийстве девочки в Саратове
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