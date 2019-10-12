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Происшествия

12:11 (обновлено 12.10.2019 12:57)

Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72

происшествия

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Двое российских граждан находились на борту самолета Ан-72, который 10 октября потерпел крушение в Демократической республике Конго. Об этом сообщили в посольстве РФ в Twitter.

В дипмиссии назвали имена погибших – это Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. Поисково-спасательные работы продолжаются. Трудность поисковых работ связана с тем, что самолет потерпел крушение в джунглях

По данным ТАСС, оба россиянина были пилотами.

Воздушное судно пропало накануне с радаров спустя час после вылета. Самолет вылетел из аэропорта Гомы в 14:32 по московскому времени, он должен был приземлиться в Киншасе в 18:43. На борту лайнера находились четыре пассажира и столько же членов экипажа.

По данным издания Politico, обломки самолета были обнаружены в провинции Маниема.

В середине сентября в штате Огайо в районе аэропорта американского города Толидо разбился транспортный самолет. На борту воздушного судна находились два человека. После крушения произошел крупный пожар, его ликвидировали за несколько часов.

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