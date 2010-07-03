Истребитель F-16 разбился в Германии

Фото: ТАСС/Rob Dicker/ZUMA

На западе Германии разбился многоцелевой истребитель F-16 Fighting Falcon.

"Истребитель был приписан к американской авиабазе "Шпангдалем", – цитирует ТАСС представителя Люфтваффе (Военно-воздушных сил ФРГ. – Прим. ред.).

Пилот успел катапультироваться, его доставили в больницу.

F-16 представляет собой моноплан со среднерасположенным крылом и двигателем в хвостовой части фюзеляжа. Конструкция на 78,3 процента выполнена из алюминиевых сплавов.

В середине сентября в штате Огайо в районе аэропорта города Толидо в США разбился транспортный самолет. На борту воздушного судна находились два человека. После крушения произошел крупный пожар, его тушили несколько часов.

