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Миг-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море, сообщает РИА Новости. Спасатели ведут поиски пилота.

Связь с воздушным судном потеряли 24 июля около 22:00 местному времени (21:00 мск). В момент ЧП самолет проводил плановые тренировочные полеты.

В начале месяца в Нижней Саксонии потерпел крушение вертолет, который принадлежал бундесверу – вооруженным силам ФРГ. Погиб один человек. ЧП произошло в районе Хамельн-Пирмонт недалеко от коммуны Эрцен.

До этого, 24 июня, два истребителя Eurofighter Typhoon столкнулись в районе озера Мюриц на севере Германии. Погиб один пилот.