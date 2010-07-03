Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы выразили соболезнования родным саратовской школьницы и призвали правоохранительные органы наказать убийцу по всей строгости закона. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Также на странице Думы во "ВКонтакте" опубликован опрос: "Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?"

Большинство проголосовавших выступили за отмену моратория. В голосовании уже приняли участие больше 31 тысячи человек. Более 78% высказались за отмену моратория на смертную казнь.

Те, кто придерживается другого мнения, отметили, что можно проработать механизм исключения судебных ошибок. Также они предложили, чтобы такие преступники служили стране, например, выполняя пожизненные работы на тяжелом производстве. Пишут даже, что смертная казнь "слишком гуманна".

Депутат от Саратовской области Евгений Примаков призвал общественность поддержать семью Лизы.

"Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству", – высказался он.

Другой региональный депутат Ольга Алимова заявила: "Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома".

Депутаты Ольга Баталина и Николай Панков обратились к правоохранительным органам с просьбой наказать убийцу "по максимальной строгости закона" и заявили, что такие решения, как по поводу смертной казни, должны приниматься на спокойную голову.

Ранее стало известно о гибели девятилетней девочки из Саратова. Она пропала утром 9 октября: пошла, как обычно, в школу, но по дороге пропала. Ее начали искать полиция и волонтеры, о пропаже ребенка объявило местное МЧС. В ночь на пятницу, 11 октября, девочку нашли мертвой в гаражах.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На помощь к саратовским коллегам прилетели следователи из Москвы.

В Следственном комитете сообщили, что задержанный дал признательные показания. Это 35-летний Михаил Туватин. Он полностью признался в преступлении. Сказал, что с девочкой до этого не был знаком.

По данным следствия, до убийства Туватин самовольно завладел заброшенным гаражом. Девочка, проходя мимо, заметила его и спросила, чей это гараж. Тогда мужчина испугался, что она его разоблачит, и решил убить ее.

Жители Саратова, потрясенные жестоким убийством, грозят устроить самосуд.

