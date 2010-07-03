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Происшествия

14:18

Москалькова назвала подозреваемого в убийстве девочки в Саратове мутантом

происшествия криминал

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что убийца 9-летней Лизы в Саратове не станет обращаться к ней за защитой прав.

"Я уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов. Очень надеюсь, этот получеловек не обратится ко мне за помощью", – цитирует ее "Интерфакс".

Утром 9 октября девочка ушла из дома и пропала. Ее тело нашли в гараже спустя два дня. Подозреваемый в убийстве, 35-летний Михаил Туватин, был задержан тогда же. По словам мужчины, несколько месяцев назад он приметил заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел помещением.

Когда мужчина был в гараже, мимо проходила девочка. Она поинтересовалась, его ли это гараж. Испугавшись, что гараж может принадлежать семье девочки, подозреваемый затащил ребенка внутрь и убил. Он думал, что та расскажет все о гараже родителям.

У задержанного есть судимости за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Расследованием убийства занялись московские следователи.

Преступление спровоцировало общественный резонанс. Начались обсуждения о возвращении смертной казни. В Совете Федерации высказались против.

Эксперт прокомментировал требование жителей Саратова о смертной казни за убийство детей

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