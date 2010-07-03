Мужчина сообщил о ножевом ранении в Москве

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Полиция проведет проверку по факту заявления мужчины о получении ножевого ранения в столице. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Поступила информация, что мужчину ударили ножом на улице Садовая-Черногрязская. Для проверки на место происшествия по указанному адресу был направлен наряд полицейских", – сказал собеседник агентства.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место сотрудники ведомства обнаружили новые обстоятельства случившегося.

"На месте был обнаружен 28-летний гражданин, который пояснил, что противоправных действий в отношении него не совершалось, а бутылкой по голове он ударил себя сам", – известили в пресс-службе.

Там добавили, что обратившийся к полицейским мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по фактам происшествия проводится проверка.

Ранее неизвестный с ножом напал на школьниц. Инцидент произошел в Курской области.