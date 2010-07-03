Мужчину ранили ножом в грудь в ТЦ на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный ранил ножом в грудь мужчину в торговом центре на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 26 октября. В полицию обратился сотрудник службы безопасности торгового комплекса "Савеловский" на Сущевском Валу.

Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили пострадавшего. Его госпитализировали с колото-резаным ранением грудной клетки и гемопневмотораксом.

Ранее во дворе дома на юго-востоке Москвы росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета. Объяснить причины своего поступка 43-летний гражданин не смог.