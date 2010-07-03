Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10:09

В столичном трамвае мужчина избил беременную до потери сознания

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном трамвае мужчина избил беременную девушку до потери сознания. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в трамвае, беспричинно начал наносить беременной женщине удары, в результате чего она потеряла сознание и упала. Ее госпитализировали в больницу.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД "Свиблово" оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Московской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Побои". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее неизвестный напал на беременную ВИЧ-инфицированную женщину в столице. 23-летнюю женщину с закрытой травмой живота доставили в больницу.

Врачи оказали женщине необходимую помощь и отпустили ее домой. Полиция организовала проверку, оперативники устанавливают личность пострадавшей и обстоятельства инцидента.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика