В столичном трамвае мужчина избил беременную до потери сознания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном трамвае мужчина избил беременную девушку до потери сознания. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в трамвае, беспричинно начал наносить беременной женщине удары, в результате чего она потеряла сознание и упала. Ее госпитализировали в больницу.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД "Свиблово" оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Московской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Побои". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее неизвестный напал на беременную ВИЧ-инфицированную женщину в столице. 23-летнюю женщину с закрытой травмой живота доставили в больницу.

Врачи оказали женщине необходимую помощь и отпустили ее домой. Полиция организовала проверку, оперативники устанавливают личность пострадавшей и обстоятельства инцидента.

