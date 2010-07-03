Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
В центре Москвы неизвестные избили девушку и облили ее жидкостью. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в ночь на 5 августа на улице Бутырский Вал. По словам собеседника агентства, по указанному адресу на девушку 1997 года рождения напали неизвестные люди и облили ее "едкой жидкостью".
В результате пострадавшая обратилась за помощью в столичную больницу. Там врачи диагностировали у нее ушибы, кровоподтеки предплечья, а также химические ожоги лица и кистей рук. Медики оказали ей всю необходимую помощь и отпустили домой.
В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личности нападавших.
Ранее пятеро неизвестных с ножом и пистолетом ограбили квартиру на Большой Грузинской улице. Злоумышленники, угрожая потерпевшим похожим на нож предметом, украли 52 тысячи рублей, личные вещи и документы.
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