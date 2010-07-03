Вооруженные люди отобрали у безработного рюкзак с 1,1 млн рублей

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Неизвестные вооруженные люди отобрали у безработного мужчины более одного миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что трое неизвестных людей напали на гражданина 1991 года рождения на улице Совхозной. Пострадавший рассказал сотрудникам полиции, что злоумышленники ударили его по голове предметом, похожим на пистолет, а затем похитили рюкзак с деньгами на общую сумму 1,1 миллиона рублей и мобильный телефон. После чего они скрылись с места происшествия на автомобиле Lifan.

Потерпевший был доставлен в больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Разбой в особо крупном размере". В настоящий момент устанавливаются личности нападавших.

Ранее сообщалось, что вооруженные неизвестные в Москве ворвались в квартиру к двум женщинам и отобрали у них телефон и 55 тысяч рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

