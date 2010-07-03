Полицейские задержали девушку по подозрению в ограблении двух мужчин в сауне

Фото: ГУ МВД по Москве

Столичные полицейские задержали девушку, подозреваемую в ограблении двух мужчин в сауне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился 25-летний мужчина. Он рассказал, что вместе со своим другом отдыхал в одном из столичных клубов. Там он познакомился с девушкой, которая предложила продолжить вечер в сауне. Позднее она дала мужчинам таблетки, которые вызвали у пострадавших "состояние, близкое к потере сознания". Девушка похитила мобильные телефоны мужчин и другое имущество, а затем скрылась.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая 26-летняя приезжая. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Девушку заключили под стражу на время расследования.

Ранее в Москве четверо неизвестных в масках отобрали у мужчины рюкзак, в котором находилось более миллиона рублей. Инцидент произошел 30 октября. Злоумышленники подъехали к АЗС, выстрелили в воздух из травматического пистолета, разбили стекла машины пострадавшего и избили его. Забрав рюкзак с деньгами, они скрылись с места происшествия.

