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Происшествия

19:00 (обновлено 31.12.2019 19:21)

Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии

происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канал "ОПЕР Слил"

Неизвестные совершили нападение на пост ДПС на въезде в Магас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.

Преступники подъехали на автомобиле к посту ДПС у въезда в столицу Ингушетии и открыли огонь по полицейским.

Как уточняют в полиции, двое нападавших были ликвидированы ответным огнем, один из них ранен. По предварительной информации, во время нападения один полицейский погиб, также ликвидирован один нападавший.

Также сообщается, что пострадал еще один сотрудник полиции, ранен один из нападавших.

В настоящий момент место инцидента оцеплено, работают правоохранительные органы. Один из двух подъездов с этой стороны города перекрыт, все машины направляют в объезд.

Ранее сообщалось, что в Саратове был задержан мужчина, подозреваемый в нападении на полицейского.

Сотрудник патрульно-постовой службы получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в больницу. Подозреваемый в нападении задержан.

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