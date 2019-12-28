Пенсионера ранили ножом в вагоне московского метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали подозреваемого в ранении ножом пенсионера в вагоне поезда столичного метро. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Полицейский УВД на Московском метрополитене Главного управления МВД России по Москве задержал подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью", – заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Во время следования поезда от станции "Ленинский проспект" до "Шаболовской" 26-летний приезжий напал на 73-летнего пенсионера из-за мелкой ссоры. Молодой мужчина нанес старику несколько ножевых ударов. Пенсионера госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемый, на данный момент, находится под стражей.

В четверг, 26 декабря, курсант университета МВД России помог задержать злоумышленницу, которая ранила пассажирку на станции "Новокузнецкая". Женщина ранила прохожую ножом и попыталась скрыться. Пострадавшая обратилась за медпомощью.

