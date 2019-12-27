Студента столичного вуза задержали по подозрению в избиении человека в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полиция задержала студента одного из столичных вузов, который в ходе конфликта нанес тяжкие телесные повреждения пассажиру метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на станции метро "Спортивная". Студент 1997 года рождения вступил в конфликт с мужчиной 1991 года рождения, а затем нанес своему оппоненту несколько ударов в область головы. Пострадавший был госпитализирован. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа и ушиб головного мозга средней тяжести.

Молодой человек был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее курсант университета МВД имени Кикотя задержал женщину, которая в ходе ссоры ударила ножом другую, а затем попыталась скрыться. Инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции метро "Новокузнецкая". Руководство вуза планирует поощрить курсанта.

