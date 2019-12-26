Опубликовано видео задержания женщины с ножом в метро

В Москве курсант МВД задержал в метро женщину с ножом

В Сети появилась запись с камер наблюдения столичной подземки, которая зафиксировала задержание курсантом МВД женщины с ножом. На кадрах видно, как мужчина в полицейской форме догоняет женщину и валит ее на пол.

По информации полиции, курсант университета МВД имени Кикотя задержал женщину, которая в ходе ссоры ударила ножом другую, а затем попыталась скрыться. Инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции метро "Новокузнецкая".

Пострадавшей оказали медицинскую помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Руководство вуза планирует поощрить курсанта.

Ранее в метро Москвы был задержан приезжий, который открыл стрельбу на одной из станций подземки. 23-летний мужчина при задержании вел себя неадекватно и размахивал пистолетом.

