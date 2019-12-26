В Москве курсант МВД задержал в метро женщину с ножом

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Курсант университета МВД России смог задержать злоумышленницу, которая ранила пассажирку на одной из станций метро в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Рядовой полиции Евгений Волков в вагоне электропоезда на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине, после чего попыталась скрыться. Мгновенно оценив обстановку, курсант бросился за злоумышленницей и задержал ее", – говорится в сообщении.

Известно, что пострадавшая женщина обратилась за помощью медиков. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

"Руководством Московского университета МВД России рассматривается вопрос о поощрении отважного курсанта", – добавила Волк.

Ранее в столичном метро был задержан приезжий, который открыл стрельбу на одной из станций подземки. 23-летний нарушитель при задержании вел себя неадекватно и размахивал пистолетом.