Приезжего задержали за стрельбу на станции "Косино" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на станции "Косино" Некрасовской ветки метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова начальника управления информации и общественных связей московского главка МВД России Владимира Васенина.

"Гражданин произвел выстрелы в тоннель из неизвестного оружия, после чего скрылся. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого около станции метро "Лермонтовский проспект". Им оказался 23-летний приезжий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный вел себя неадекватно, размахивая пистолетом.

Выяснилось, что молодой человек находился на платформе "Косино" и при подъеме на лестнице произвел несколько выстрелов из оружия. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящий момент фигурант заключен под стражу.

Ранее дело о хулиганстве было возбуждено после стрельбы в центре Москвы. В одном из кафе произошел конфликт, который закончился применением оружия.