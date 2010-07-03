Один человек погиб и двое ранены при стрельбе в Перми

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В результате стрельбы в Перми один человек погиб и двое ранены. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.

Инцидент произошел утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми. По данным следствия, 50-летний мужчина, имевший ранее судимость, в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из охотничьего ружья в своей квартире.

После этого злоумышленник продолжил стрельбу на улице, в результате огнестрельного ранения одна женщина погибла и двое мужчин пострадали. В числе пострадавших числится водитель наряда группы Росгвардии. Раненых госпитализировали в больницы.

В настоящий момент злоумышленника задержали. В отношении него проводятся следственные и процессуальные действия. На месте происшествия работают следователи. Сотрудники допрашивают свидетелей, осматривают квартиру подозреваемого и проводят другие следственные мероприятия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа". Расследование уголовного дела продолжается.

