Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

07:35

Сотрудника Росгвардии ранили в Перми при задержании преступника

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 4 декабря, сотрудник Управления Росгвардии по Пермскому краю был ранен при задержании преступника, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"При задержании особо опасного преступника был ранен сотрудник Росгвардии, он получил нетяжелые ранения", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, инцидент произошел ночью в Орджоникидзевском районе города.

Ранее на станции метро "Савеловская" неизвестный ранил ножом сотрудника полиции, пытавшегося остановить конфликт между двумя пьяными мужчинами.

Во время обхода полицейские заметили стычку между двумя нетрезвыми мужчинами. Один из них умышленно ударил сотрудника полиции ножом в грудь, когда тот попытался остановить конфликт. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика