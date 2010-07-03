Сотрудника Росгвардии ранили в Перми при задержании преступника

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В среду, 4 декабря, сотрудник Управления Росгвардии по Пермскому краю был ранен при задержании преступника, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"При задержании особо опасного преступника был ранен сотрудник Росгвардии, он получил нетяжелые ранения", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, инцидент произошел ночью в Орджоникидзевском районе города.

Ранее на станции метро "Савеловская" неизвестный ранил ножом сотрудника полиции, пытавшегося остановить конфликт между двумя пьяными мужчинами.

Во время обхода полицейские заметили стычку между двумя нетрезвыми мужчинами. Один из них умышленно ударил сотрудника полиции ножом в грудь, когда тот попытался остановить конфликт. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".