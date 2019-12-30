Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

30 декабря, 20:30

Безработного задержали по подозрению в нападении на подростка в Чертанове Северном

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские задержали подозреваемого в вооруженном нападении на подростка на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник.

По данным полиции, в подъезде дома в Сумском проезде неизвестный, угрожая ножом, забрал у 17-летнего подростка мобильный телефон и наушники. Общая сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого в преступлении спустя несколько часов. Им оказался 25-летний безработный. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия.

Ранее сотрудники полиции на юго-западе столицы задержали мужчину, который напал с ножом на пенсионерку и ее сына, а во время задержания забрался по стене дома на восьмой этаж и угрожал спрыгнуть.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика