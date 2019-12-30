Безработного задержали по подозрению в нападении на подростка в Чертанове Северном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские задержали подозреваемого в вооруженном нападении на подростка на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник.

По данным полиции, в подъезде дома в Сумском проезде неизвестный, угрожая ножом, забрал у 17-летнего подростка мобильный телефон и наушники. Общая сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого в преступлении спустя несколько часов. Им оказался 25-летний безработный. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия.

Ранее сотрудники полиции на юго-западе столицы задержали мужчину, который напал с ножом на пенсионерку и ее сына, а во время задержания забрался по стене дома на восьмой этаж и угрожал спрыгнуть.

