Устроивший поножовщину москвич пытался уползти от полиции по стене дома

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который напал с ножом на пенсионерку и ее сына, а во время задержания забрался по стене дома на восьмой этаж и угрожал спрыгнуть. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию поступило сообщение, что в квартире одного из домов на юго-западе столицы избивают пенсионерку. На месте происшествия сотрудники обнаружили 80-летнюю пенсионерку и ее 42-летнего сына. Они были госпитализированы с множественными резаными ранами.

Подозреваемый в нападении выбежал на балкон и полез по стене дома. С четвертого этажа он смог подняться на восьмой. Затем мужчина разбил стекло и проник в квартиру. Полицейские вывели жильцов из помещения и преградили злоумышленнику выход. Тогда он встал на подоконник и пригрозил выпрыгнуть из окна.

В результате мужчина был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее полиция задержала студента одного из столичных вузов, который в ходе конфликта нанес тяжкие телесные повреждения пассажиру метро. Инцидент произошел на станции метро "Спортивная". Студент 1997 года рождения вступил в конфликт с мужчиной 1991 года рождения, а затем нанес ему несколько ударов в область головы.

