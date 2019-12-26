СК завел дело после нападения школьника на учительницу

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Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 15-летнего подростка из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

По предварительной информации, накануне утром девятиклассник "из личной неприязни" напал на учительницу у одного из домов на Севастопольской улице. Женщина оказала активное сопротивление, что и спасло ей жизнь. Позднее женщина отказалась от госпитализации.

В настоящее время следовали допрашивают участников и свидетелей произошедшего. Кроме того, сотрудники регионального СК изучают характеристики семьи подозреваемого и устанавливают причины нападения.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области группа подростков напала на полицейских. Инцидент случился 20 декабря после школьной дискотеки в городе Апатиты. Девять несовершеннолетних после вечеринки начали распивать спиртное на крыльце, из-за чего была вызвана полиция.

