СК заинтересовался делом о нападении школьника на учительницу на Урале

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный отдел по Кировскому району города Екатеринбурга областного СКР заинтересовался делом о нападении школьника на учительницу на Урале. Об этом говорится на сайте СК по региону.

Отмечается, что в связи с тем, что нападавший несовершеннолетний, для наиболее полного установления обстоятельств произошедшего инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции в органы СКР.

При проведении следственных мероприятий сотрудники СК планируют опросить пострадавшую, подростка и его законных представителей, а также установить и опросить очевидцев. Будут организованы и иные необходимые мероприятия для выяснения причин конфликта.

Утром 25 декабря из школы Екатеринбурга в правоохранительные органы поступило сообщение о нападении на преподавателя учреждения. Отмечалось, что нападавшему 15 лет. По предварительным данным, учительница от госпитализации отказалась, ее жизни ничего не угрожает.

