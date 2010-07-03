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Происшествия

15:50

Подозреваемых в избиении сверстника подростков задержали в Москве

происшествия

Фото: depositphotos/blinow61

Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

"23 ноября вблизи здания по Ярославскому шоссе двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника, – сказала Иванова.

Она отметила, что нападавших доставили в подразделение ведомства для проведения с ними следственных действий. Как сообщили агентству до этого в пресс-службе столичного ГУ МВД, о случившемся в полицию сообщил отец пострадавшего мальчика.

По данным следствия, инцидент произошел возле дома № 69 на Ярославском шоссе. Двое несовершеннолетних ударили несколько раз ученика 9-го класса по голове и в область правого бедра, после чего нападавшие похитили у него денежные средства и скрылись.

В результате школьника госпитализировали с колото-резаной раной правого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга в больницу. Отмечается, что сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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