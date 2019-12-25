Бастрыкин поставил на контроль историю о травле школьницы в Уфе

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проконтролирует ход проведения проверки информации о травле ученицы 4-го класса в Уфе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи опросят родителей пострадавшей девочки, учеников и учителей школы, а также установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин на своей странице в соцсети опубликовал заявление жительницы Уфы, которая пожаловалась на травлю в отношении ее дочери. По словам женщины, подростки избивали и запугивали девочку, вымогали у нее деньги и склоняли к самоубийству.

В минувшую субботу в Мурманской области группа подростков напала на правоохранителей. Инцидент случился после школьной дискотеки в городе Апатиты. Девять несовершеннолетних после вечеринки начали распивать спиртное на крыльце, из-за чего была вызвана полиция.

