Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В одном из столичных храмов произошел конфликт между охранником и мужчиной, который вел себя неадекватно и пытался зайти на территорию объекта с предметом, похожим на нож. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник был передан медикам, мотивы его действий в настоящее время устанавливаются.

По факту ЧП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который напал с ножом на пенсионерку и ее сына, а во время задержания забрался по стене дома на восьмой этаж и угрожал спрыгнуть. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

На месте происшествия сотрудники обнаружили 80-летнюю пенсионерку и ее 42-летнего сына. Они были госпитализированы с множественными резаными ранами.

