В Магасе отменили концерт и фейерверк после нападения на пост ДПС

Фото: скриншот видео телеграм-канала "ОПЕР Слил"

Праздничный концерт и фейерверк отменили в Магасе после нападения неизвестных на пост ДПС на въезде в город, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Нападение произошло вечером 31 декабря.

По данным республиканского МВД, в результате нападения пострадали три сотрудника полиции. Нападавшие нейтрализованы.

Место инцидента оцепили, там работают правоохранительные органы. Один из двух подъездов с этой стороны города перекрыт, все машины направляют в объезд.