Установлены личности участников нападения на пост ДПС в Магасе

Фото: скриншот видео телеграм-канал ОПЕР Слил

Установлены личности участников нападения на пост ДПС на въезде в Магас, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, нападавшие – жители республики, 18 и 22 лет. Старший из них получил ранения и сейчас находится в больнице.

Нападение произошло вечером 31 декабря. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции.

Место инцидента оцепили, там работают правоохранительные органы. Один из двух подъездов с этой стороны города перекрыт, все машины направляют в объезд.