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Происшествия

05:46

В Москве двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах

происшествия криминал суды город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 годах. Об этом РИА Новости заявила старший помощник руководителя Следственного комитета по городу Юлия Иванова.

Отмечается, что у задержанных изъято большое количество огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Источник агентства добавил, что двое в прошлом служили в спецподразделении "Альфа".

Всего по делу проходят шесть человек. Трое пока находятся в статусе свидетелей. По данным Агентства "Москва", ходе допроса один из сообщников дал признательные показания, изобличающие иных лиц причастных к совершению преступлений.

По версии следствия, один из обвиняемых создал организованную преступную группу. В 2008 года банда убила бизнесмена и его водителя, а в 2012 года злоумышленники нанесли смертельные повреждения мужчине 1967 года рождения.

Подозреваемые были задержаны в Москве, Московской и Владимирской областях в ходе спецоперации. Пресненский районный суд арестовал на два месяца по обвинению в совершении убийств А. Воскресенского, Б. Чукаева и А. Чуканова.

13 декабря Басманный районный суд постановил заключить под стражу на два месяца пять человек, причастных к деятельности Таганской ОПГ и проходящих обвиняемыми по делу об убийстве.

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